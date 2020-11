Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Partidului Popular European (PPE), fostul premier liberal polonez și președinte al Consiliului European Donald Tusk, a cerut luni excluderea din acest partid a formatiunii Fidesz, condusa de premierul ungar Viktor Orban. Declarația lui Tusk vine dupa ce Ungaria a blocat prin veto, alaturi…

- "Oricine este impotriva principiului statului de drept este impotriva Europei. Astept de la toate partidele din PPE o pozitie clara pe acest subiect. Cei care se opun valorilor noastre fundamentale nu mai trebuie aparati de nimeni", a afirmat el, intr-un mesaj publicat pe contul sau de twitter. Ungaria…

- ​În doar 4 ani, s-a triplat numarul gospodariilor din România care dețin cel puțin un televizor HD sau recepționeaza posturi TV în format HD, arata un studiu realizat de SES, operator internațional de sateliți. La finalul anului 2019 numarul gospodariilor HD din România era de…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II au depistat douazeci si opt de cetateni din Siria si Irak ascunsi intr-un microbuz cu piese metalice, care incercau sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, cu sprijinul unui sofer turc. Alti cinci cetateni din Afganistan au…

- În 2017, Fidesz, partidul majoritar al lui Viktor Orban din parlamentul ungar, a adoptat ‘lex UCE’ ca sa alunge din Budapesta Universitatea Central-Europeana. Marți, cea mai înalta instanța din Europa a respins legea, afirmând ca ea încalca legislația europeana cu…

- Este vorba despre cele mai semnificative scaderi de cand se publica datele Eurostat, respectiv 1995. Numarul angajatilor a scazut cu 0,3% in UE si cu 0,2% in zona euro in primul trimestru din 2020, comparativ cu precedentele trei luni, noteaza Agerpres. Eurostat arata ca numarul angajatilor…