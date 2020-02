Donald Trump: Epidemia de coronavirus ar putea înceta în primăvară Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat vineri ca exista o teorie potrivit careia epidemia de coronavirus ar putea înceta în primavara, odata cu creșterea temperaturilor, însa oamenii de știința îl contrazic, informeaza Mediafax, citand CNN.



Astfel, experții în boli infecțioase care studiaza acest noul tip de coronavirus susțin ca poate exista o variație sezoniera a acestui virus, dar ca acest lucru nu este obligatoriu și nu a fost confirmat pâna în prezent. Mai mulți specialiști au declarat pentru CNN ca acest virus a fost studiat… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

