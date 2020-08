Stiri pe aceeasi tema

- Cumparatorii americani de vehicule diesel poluante ale grupului german Volkswagen au primit despagubiri in valoare cumulata de 9,8 miliarde de dolari, a anuntat luni Comisia Federala pentru Comert (FTC) a Statelor Unite, transmite Reuters.

- Guvernul american a anuntat marti ca a acordat suma de 1,6 miliarde de dolari companiei de biotehnologie Novavax, cu sediul in Maryland, pentru proiectul sau de vaccin impotriva noului coronavirus, finantare ce le garanteaza Statelor Unite prioritatea primelor 100 milioane de doze in caz de eficacitate…

- Grupul german Bayer a aceptat miercuri un acord in afara instantelor in valoare de pana la 10,9 miliarde de dolari pentru inchiderea proceselor din Statele Unite in care este acuzat ca erbicidul Roundup poate duce la cancer, rezolvand un litigiu care i-a afectat pretul actiunilor, transmite Reuters.…

- Grupul farmeceutic francez Sanofi a incheiat un acord de 2 miliarde de dolari cu Translate Bio, in vederea extinderii colaborarii pentru un vaccin impotriva Covid-19, informatie care a dus la cresterea puternica a actiunilor companiei americane de biotehnologie, transmite Reuters.

- Grupul celor 20 de economii dezvoltate si emergente (G20) au anuntat sambata contributii in valoare de peste 21 de miliarde de dolari pentru combaterea pandemiei COVID-19, transmite Reuters. “G20, impreuna cu tarile invitate, a coordonat eforturile globale de sustinere a luptei impotriva pandemiei COVID-19.…

- Guvernul Statelor Unite a incheiat luni un contract in valoare de 628 de milioane de dolari cu compania farmaceutica Emergent BioSolutions, pentru cresterea capacitatii de productie a unui posibil vaccin destinat COVID-19, transmite Reuters.