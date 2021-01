Stiri pe aceeasi tema

- Președintele american Donald Trump a semnat un ordin executiv care interzice tranzacțiile cu opt aplicații chineze, printre care platforma de plați Alipay, precum și QQ Wallet și WeChat Pay, relateaza BBC. Ordinul, care intra in vigoare in 45 de zile, spune ca aplicațiile sunt interzise deoarece…

- Donald Trump a semnat legea care cuprinde un nou plan de redresare economica a Statelor Unite. Președintele a refuzat initial sa semneze proiectul de lege, spunand ca vrea sa ofere oamenilor plati unice mai mari. Pachetul de ajutor in valoare de 900 de miliarde de dolari a fost aprobat de…

- Nu exista nicio indoiala ca Rusia se afla in spatele atacului cibernetic de amploare care a avut loc recent impotriva Statelor Unite, a declarat duminica presedintele comisiei pentru informatii din Camera Reprezentantilor, Adam Schiff, avertizand ca efortul presedintelui Donald Trump de a minimiza…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat ca va respinge proiectul de lege a apararii, in valoare de 740 de miliarde de dolari, care stabileste cheltuielile si politica Pentagonului, unul dintre motive fiind cererea sa de excludere a unei reglementari, numita Section 230, care protejeaza companiile…

- Presedintele ales al Statelor Unite, democratul Joe Biden, a declarat marti ca nimic nu va opri transferul de putere dupa victoria sa in alegeri, relateaza Reuters si AFP. Intr-un discurs sustinut la un eveniment in Delaware, Biden a spus ca tranzitia de putere este in desfasurare, in ciuda refuzului…

- Secretarul apararii al Statelor Unite, Mark Esper, a afirmat joi ca programele nucleare și de rachete balistice ale Coreei de Nord reprezinta o amenințare globala dupa ce Phenianul a dezvaluit un nou model de rachete la o parada militara, transmite Reuters.Apariția unei noi rachete balistice…

- Presedintele american Donald Trump a cerut din nou, marti, Curtii Supreme a Statelor Unite sa blocheze o decizie a unei curti inferioare care ii permite unui procuror din New York City sa puna in aplicare o citatie pentru a obtine declaratiile sale fiscale si alte documente financiare, intr-o investigatie…