Stiri pe aceeasi tema

- Sambata, 16 septembrie, Florin Grapa s-a intors in Sala Sporturilor „Narcisa Lecușanu” din Bacau. Revenirea s-a produs material și spiritual. Material, sub forma posterului ce titra „Nu va vom uita niciodata, domnule Profesor”, și care disparuse in ultima vreme din sala, uitat prin ce știe ungher. Dar…

- Duminica, 17 septembrie, la implinirea a 142 de ani de la nașterea poetului George Bacovia, va fi inaugurata in Bacau o pictura murala ”Bacovia”, ce acopera fațada laterala a unui bloc din strada Banca Naționala, la cațiva pași de Casa Memoriala ”George Bacovia”. Lucrarea este un proiect Bac-Fest, inițiat…

- Sambata, 16 septembrie, intre orele 10.00 și 16.00, Sala Sporturilor „Narcisa Lecușanu” va gazdui prima ediție a Memorialului „Florin Grapa” organizat de CS Sportland Bacau Ani, zeci de ani la rand, a fost deopotriva strigat de lupta și semn de prețuire. La finalul acestei saptamani, in Sala Sporturilor…

- Sambata, 16 septembrie, intre orele 10.00 și 16.00, in Sala Sporturilor „Narcisa Lecușanu” din Bacau, CS Sportland va organiza prima ediție a unui eveniment dedicat amintirii celui mai titrat antrenor din istoria voleiului bacauan Toamna trecuta, pe vremea aceasta, Florin Grapa se pregatea sa inceapa…

- Teatrul Municipal “Bacovia” anunța premiera stagiunii 2023/2024 cu spectacolul “O poveste super fericita (despre cum e sa fii super trist)” Teatrul Municipal “Bacovia” se pregatește sa deschida ușile unei noi stagiuni pline de emoție și profunzime cu premiera spectacolului “O poveste super fericita…

- Teatrul Municipal “Bacovia” anunța premiera stagiunii 2023/2024 cu spectacolul “O poveste super fericita (despre cum e sa fii super trist)” Teatrul Municipal “Bacovia” se pregatește sa deschida ușile unei noi stagiuni pline de emoție și profunzime cu premiera spectacolului “O poveste super fericita…

- Rememorand momentul 1997 Ma numesc Dan Petrușca. Intre anii 1996 și 1998, am fost profesor de limba și literatura romana la C. N. „Ferdinand I” din Bacau. De fapt, lucrurile s-au intamplat altfel: am ajuns acolo ca profesor la Liceul „George Bacovia” și am plecat ca profesor de la C. N. „Ferdinand…

- Pentru ca toate parțile implicate intr-un eveniment de automobilism sportiv precum Trofeul Valea Uzului – concurenți, spectatori, oficiali și reprezentanți media – organizatorul impreuna cu autoritațile locale sunt nevoite sa restricționeze libera circulație pe anumite sectoare de drum. In cazul nostru,…