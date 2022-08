Stiri pe aceeasi tema

- Dominic Fritz a aratat, intr-o postare pe pagina sa de Facebook, ca sunt luate ”masuri de pionierat” pentru achizitia de carbune pentru iarna viitoare, avand in vedere situatia disperata de pe piata de gaz. ”Inchiriem o parte a unei gari CFR din Motru. Asiguram achizitiile de carbune direct de la…

- “Incepand cu 1 august 2022, furnizarea energiei electrice pentru transportul calatorilor cu metroul este asigurata de catre Enel Energie SA., ca Furnizor de Ultima Instanta (FUI). FUI este o modalitate de asigurare a energiei electrice, pana la incheierea unui contract de furnizare a energiei electrice…

- Prețul spot al energiei electrice a crescut din nou și e de aproape patru ori mai mare decat acum un an Pretul energiei electrice pe piata spot a bursei OPCOM a crescut din nou in luna iulie, dupa creșterea care a avut loc luna precedenta. In iulie 2022, prețul mediu de inchidere al pieței pentru […]…

- Moldova a semnat 2 contracte pentru furnizarea energiei electrice cu operatorii ucraineni - Energoatom și Ukrhydroenergo. Ministrul Andrei Spinu anunța ca pentru 20% din achiziție a fost incheiat un contract cu compania Energoatom, la prețul de 77 USD/MWh, iar pentru 10% din achiziție a fost incheiat…

- Cancelarul german Olaf Scholz si-a exprimat luni preocuparea in privinta unei "renasteri globale a energiei fosile" care a rezultat in urma deficitului de gaz provocat de invazia rusa din Ucraina, relateaza dpa. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- E Distributie Dobrogea a redus pe cat posibil numarul intreruperilor programate pentru buna administrare si functionare a retelei de distributie a energiei electrice, pentru a minimiza disconfortul clientilor.Potrivit unui comunicat al E Distributie Dobrogea, lucrarile au fost reduse la cele care sunt…

- PSD i-a cerut, joi, ministrului PNL al Energiei sa nu inchida capacitati de productie a energiei pe baza de carbune fara a pune ceva in loc, in caz contrar, ministrii social-democrati nu vor fi de acord cu legea decarbonizarii. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Antrenorul principal al „Leilor din Banat” a anuntat ca vechiul sau contract cu SCM OHMA Timisoara a expirat. Totodata, Dragan Petricevic a subliniat hotararea sa, in ciuda faptului ca „leii” nu pot concura cu aproape jumatate de liga la capitolul buget, de a continua „acasa” prin semnarea unui nou…