Stiri pe aceeasi tema

- Jerry Sloan, antrenorul care condus pe Utah Jazz in finalele NBA din 1997 și 1998, a murit, vineri, 22 mai, la 78 de ani, a anunțat liga profesionista nord-americana de baschet.Legendarul tehnician, care a plecat dintre noi din cauza complicațiilor bolilor grave de care suferea (Parkinson, demența)…

- Jerry Sloan, legendarul antrenor al echipei Utah Jazz din Liga profesionista nord-americana de baschet (NBA), a incetat din viata vineri la 78 de ani, el suferind de boala Parkinson, a anuntat fostul sau club, citat de presa internationala. Jerry Sloan a pregatit-o timp de 23 de ani, intre 1988 si 2011,…

- Conform CNN , documentarul a doborat toate recordurile de rating atinse vreodata de o productie similara a ESPN . Cele episoade despre Michael Jordan și fosta lui echipa din NBA, Chicago Bulls, și-au fost cele mai vizionate intr-un documentar produs de ESPN. Seria a debutat cu cifre mari de rating in…

- Ella de la "Puterea Dragostei" trece prin momente extrem de dificile. Unul dintre unchii sai a murit de coronavirus, iar ea a impartașit aceasta veste trista susținatorilor sai. Mesajul vedetei de la Kanal D este sfașietor, relateaza cancan.ro. "Zbor lin, unchiule! Odihnește-te in pace! Vei…

- Sir Stirling Moss, unul dintre cei mai cunocuți piloți de Formula 1, a murit azi, la 90 de ani. Britanicul a decedat din cauza unei boli mai vechi. In 2016, in Singapore, a suferit o infecție, care i-a pus mari probleme, iar in ianuarie 2018 a anunțat ca se retrage din viața publica. „A trait și a murit…

- Legendarul antrenor sarb Radomir Antic s-a stins din viata la 71 de ani. Antic a antrenat echipe precum Real Madrid, Barcelona sau Atletico Madrid. Cauza mortii lui Antic nu a fost inca dezvaluita. Moartea...

- Tragedie in familia cunoscutului antrenor de fotbal din Constanta Petre Grigoras, cel care a antrenat in mai multe randuri si FC Farul Constanta, iar in prezent pregateste formatia Foresta Suceava. Fratele sau mai mare, Gheorghe, a murit de coronavirus, la varsta de 59 de ani Gheorghe Grigoras locuia…

- Doliu in lumea cinematografiei. Actorul Mark Blum, cunoscut mai ales pentru rolurile din filmele „Desperately Seeking Susan” si „Crocodile Dundee” si serialele TV „Law & Order”, „You” si „Succession”, a murit in urma complicatiilor aparute dupa infectarea cu noul coronavirus, relateaza CNN . Actorul…