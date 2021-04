Stiri pe aceeasi tema

- Doliu din nou in lumea muzicii! Dirijorul Razvan Metea s-a stins din viața in aceasta dimineața, dupa ce a pierdut lupta cu nemilosul coronavirus. Razvan Metea avea doar 43 de ani și visuri mari legate de muzica și zi de zi lupta sa le indeplineasca. Muzicianul a fost in coma mai multe luni la rand…

- Doliu in lumea artistica din Romania! Nelu Ploieșteanu a murit astazi, 2 aprilie 2021, la varsta de 70 de ani. Anunțul a fost facut in urma cu cateva minute de catre Mara Banica pe o rețea de socializare. Pe fondul complicatiilor generate de COVID-19, artistul ar fi fiacut stop cardiac. Pe 18 martie…

- Constantin David „Flencea”, campion cu Dinamo la inceputul anilor '60, a incetat din viața vineri, la varsta de 79 de ani. Fosta extrema a „cainilor” se infectase cu COVID-19 și a murit la spital. „A facut Covid, l-am dus la spital la Municipal, iar acolo... E teribil! Nu pot sa concep ca s-a dus, viața…

- Constantin Simirad, fost primar al Iasului, a incetat din viața. Simirad se afla de mai multe zile internat la Spitalul de Neurochirurgie din Iasi, la sectia ATI Covid. Citește și: SONDAJ CURS - PSD domina scena in București, AUR este in creștere. Coaliția n-ar obține majoritatea Constantin…

- Marian Magureanu, fiul fostului director al SRI, Virgil Magureanu, a decedat duminica la varsta de 50 de ani, anunța EVZ. El se afla internat in spital, dupa ce a fost diagnosticat cu Covid-19. De curand el suferise un atac de cord, iar acum inima sa a cedat.

- Doliu in showbizul romanesc. Artista de muzica lautareasca Cornelia Catanga a stins din viața, vineri dimineața, la varsta de 63 de ani. Suferea de Covid-19. Anunțul morții ei a fost facut de Mara Banica, pe pagina ei de Facebook. „Din pacate, Cornelia Catanga s-a prapadit. Sunt impietrita, efectiv.…

- Dumitru Tudor, fostul impresar, cunoscut ca "Mitica Ciorba", a murit, joi, la varsta de 66 de ani. Dumitru Tudor, unul dintre cei mai vechi impresari din fotbalul romanesc, era internat in spital de la data de 9 martie, cand a fost diagnosticat cu COVID-19. De-a lungul timpului, acesta a fost…

- Veste soc in administratia locala din Alba. Primarul comunei Metes, Dan Cosmin Opruta, a decedat dupa ce a contactat virusul COVID-19.Opruta avea 37 de ani si ar fi implinit 38 in 15 februarie. Acesta era casatorit si avea un copil. Nu avea niciun fel de comorbiditate.A fost internat luni pe sectia…