Stiri pe aceeasi tema

- A murit Rory Healy, actor in „Nosferatu”. Acesta a mai aparut in filme precum „Scary Movie 5”, „The Huger Games, Catching Fire”, „Take n 3” sau „Captain America: Civil War and Cell”. Rory Healy a jucat in filmul „Count Nightwing”, din 2015, producție similara cu celebra pelicula Nosferatu. De asemenea,…

- Rory Healy, actorul cunoscut mai ales pentru rolul in "Nosferatu", a incetat din viața. Acesta a mai aparut in filme precum "Scary Movie 5", "The Huger Games, Catching Fire", "Taken 3" sau "Captain America: Civil War and Cell", dar și in serialul „Stranger Things". ”Va anunțam cu mare tristețe…

- Scenaristul Shinobu Hashimoto, cunoscut pentru colaborarea sa cu Akira Kurosawa la peliculele ''The Seven Samurai'' si ''Rashomon'', s-a stins din viata la varsta de 100 de ani, informeaza presa japoneza preluata de DPA, potrivit Agerpres. Hashimoto a decedat joi dimineata, la locuinta sa din…

- Actorul rus Vladislav Zhukovsky a murit la varsta de 75 de ani, dupa ce a luptat mai mult timp cu o boala necruțatoare. Anunțul a fost facut de iubita lui, insa nu a precizat cauza exacta a...

- Autorul american de comic books Steve Ditko, care a participat alaturi de Stan Lee la crearea celebrului personaj Spider-Man, a murit la New York la 90 de ani, potrivit surse ale politiei citate de mass-media locale.

- Doliu in lumea cinematografiei! Milioane de romani l-au admirat. A murit un cunoscut actor Actorul canadian Daniel Pilon, cu o bogata cariera de peste 50 de ani, dar mai cunoscut pentru rolul sau din serialul Dallas, a murit la varsta de 77 de ani. Daniel Pilon a jucat rolul lui Naldo Marchetta, un…

- Cantaretul Cezar Dinescu a murit intr-un mod brutal. Artistul a suferit un accident teribil, chiar sub privirile prietenilor sai. Un mal de pamant s-a surpat, iar artistul a cazut in raul Ialomița și s-a inecat.

- Cantareața și actrița Maria Dolores Pradera a murit la Madrid, la varsta de 93 de ani, informeaza El Pais. Printre cele mai cunoscute cantece ale sale se numara „Amarraditos”, „Pa' todo el ano”, „Procuro olvidarte” si „La flor de la canela”, scrie libertatea.ro.