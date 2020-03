Doi români din Italia donează materiale sanitare Aproximativ cinci mii de maști au fost donate in provincia Parma celor care care au nevoie de acestea: AlexArte, o companie de creare a bijuteriilor cu sediul in Noceto, le doneaza, avand in vedere nevoia urgenta de echipament individual de protecție.„Am decis sa punem la dispoziție aceste maști pentru ca, acum mai mult decat oricand, impreuna, avem nevoia de solidaritate - au spus proprietarii Alex Masarie și Adriana Ginghina -. Regiunea noastra, provincia noastra și toate municipalitațile se confrunta cu cele mai bune situații de urgența, in ciuda imenselor dificultați.Maștile au fost distribuite… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

