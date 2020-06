Doi militari sirieni au fost ucisi in atacuri aeriene, in provincia Suwayda, in sudul Siriei, atribuite Israelului, potrivit agentiei oficiale siriene de presa Sana, relateaza AFP, potrivit news.ro.

Una dintre pozitiile armatei siriene a fost vizata cu ”rachete ostile in apropiere de orasul Salkhad, in sudul Suwayda, antrenand moartea a doi militari si ranirea altor patru”, a declaart pentru Sana o sursa militara. In terminologia regimului lui Bashar al-Assad, ”ostile” inseamna israeliene, potrivit news.ro.

”Mai multe rachete ostile au fost trase de asemenea asupra pozitiilor noastre militare…