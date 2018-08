Stiri pe aceeasi tema

- Mai multi martori au sesizat, luni dupa-amiaza, ca o femeie a fost rapita in centrul orasului Arad, fiind luata cu forta de pe strada si bagata intr-o dubita care a demarat in mare viteza. Politistii au instituit filtre rutiere in tot judetul, insa deocamdata nu cunosc identitatea presupusei victime,…

- Jessie Lipskin, o tanara de 30 de ani, a decis sa lase agitația din New York și sa se mute intr-o casa mica. Inspirata de casuțele mobile pe patru roți, femeia a cumparat de pe eBay, un autobuz vechi, un GMC din 1966. Nu avea permis de conducere pentru el, dar a scos din buzunar... Read More Post-ul…

- Caz absolut incredibil la Eforie Nord! Marți dimineața (17 iulie), autoritațile au fost alertate de o femeie ca soțul ei s-a inecat. Timp de doua ore, polițiștii, jandarmii, salvamarii și ISU l-au cautat cu disperare pe barbat. Finalul avea sa fie unul de-a dreptul iral. La 10:00 dimineața, o femeie…

- Un accident foarte grav s-a produs noaptea trecutE in localitatea Leuxeni din ChixinEu. Trei copii xi o femeie in varstE de 25 de ani au murit, dupE ce cEruta in care se aflau a fost lovitE puternic de o maxinE.

- O femeie in varsta de 42 de ani, care era pasagera intr-o mașina condusa de o tanara de 26 ani, și-a pierdut viața in urma unui accident rutier teribil, ce s-a produs pe un drum comunal din localitatea Dumbrava. In autovehicul se afla și un bebeluș de doar zece luni.

- Seniorii Constantei sunt invitati sa participe joi, 19 iulie, de la ora 10:00, la Casa de Cultura a Sindicatelor, la festivitatea de premiere organizata de Primaria Municipiului Constanta. Potrivit Primariei Constanta, in cadrul ceremoniei vor fi premiati de catre primarul municipiului Constanta, Decebal…

- Joi, politistii locali din cadrul Directiei Generale Politia Locala Constanta au identificat o persoana majora care avea capacitatea de a munci si care apela la mila publicului in intersectia bulevardului 1 Decembrie si bulevardul I. C. Bratianu din Constanta, folosindu se de un bebelus de aproximativ…

- Tragedie in satul Hulboaca, raionul Orhei. O femeie de 37 de ani a murit dupa ce a nascut un copil in camp. Rudele sustin ca victima a mers aseara pe toloaca de la marginea satului dupa iarba pentru iepuri si nu s-a mai intors.