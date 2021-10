Stiri pe aceeasi tema

- Cei mai tari artiști și creatori de conținut și-au dat intalnire cu publicul, weekendul trecut, in Piața Mihai Viteazul din Craiova, in cadru The Artist Awards, ediția cu numarul trei. Pe 18 și 19 septembrie, Craiova a rasunat de muzica buna și momente speciale. Prima zi a fost dedicata creatorilor…

- Seceta si canicula au pirjolit culturile de griu din Canada in luna iulie, la citeva luni dupa ce o iarna grea le-a lovit pe cele din Rusia. Pagubele provocate la doi din cei mai mari exportatori mondiali, precum si ingrijorarile legate de calitatea recoltei in SUA au dus cotatiile la griu la cel mai…

- Nicole Cherry are o poveste pe cat se poate de interesanta privind numele de scena pe care il poarta. Pe numele sau real, Nicoleta Ghinea, s-a concentrat extrem de tare pe felul in care și-a dorit sa o strige fanii atunci cand avea sa devina faimoasa. In acest sens, vedeta a dezvaluit care este secretul…

- Lloyd Austin, secretarul american al Apararii, a apreciat marti, in Singapore, ca revendicarile in crestere ale Beijingului in Marea Chinei de Sud sunt „fara fundament in dreptul international”, transmite AFP.

- 250 de artiști din 23 de țari, pe de 3 continente vin la Electric Castle Special , anunța organizatorii intr-un comunicat oficial. Festivalul se va desfașura intre 6 și 15 august in mai multe locații, in Bonțida și in centrul orașului Cluj-Napoca. „Ne-am dorit ca pentru aceasta ediție speciala de Electric…

- Potrivit sursei citate, barbatul este banuit ca, in august 2018, impreuna cu alte doua persoane, ar fi comis, intr-un magazin de bijuterii, din localitatea spaniola Sevilla, o talharie urmata de moartea victimei.Individul a fost gasit de politisti la domiciliul parintilor, de pe strada Brates, ascuns…

- Primarul Capitalei, Nicușor Dan, anunța organizarea celui mai mare eveniment international de sporturi electronice din acest an. Este vorba despre o competitie care se va desfasura pe Arena Nationala, in a doua decada a lunii octombrie, in perioada 12-17 octombrie. „Am spus inca dinainte de…

- BUCUREȘTI, 3 iul – Sputnik. Din nou ISU Constanța este pus la grea incercare – un incendiu puternic a izbucnit dupa ce un șir de explozii s-au auzit la o fabrica. © Inquam Photos / Costin DincaRompetrol KMG International, declarație oficiala despre incendiul de la Petromidia”Incendiu violent…