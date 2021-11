Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul Romaniei a aprobat in ședința de miercuri suplimentarea bugetului Ministerului Sanatatii cu suma de 332, 5 milioane de lei, din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului Romaniei. „Sumele alocate astazi vor fi utilizate, in principal, pentru asigurarea continuitații programelor naționale…

- Cateva sute de persoane s-au adunat, duminica seara, sa protesteze impotriva restricțiilor impuse de autoritați pentru combaterea pandemiei de Covid-19, care intra in vigoare de luni. Printre organizatori se numara persoane care s-au pronunțat impotriva vaccinarii. Protestatarii s-au deplasat din…

- Incidența COVID-19 in Spania a scazut, joi, sub 50 de cazuri la 100.000 de locuitori, pentru prima data in 15 luni, ajungand astfel la pragul considerat cu „risc scazut” de catre Ministerul Sanatații,

- Incidenta COVID-19 in Spania a scazut joi sub 50 de cazuri la 100.000 de locuitori, ajungand pentru prima data in peste un an la pragul considerat cu "risc scazut" de catre Ministerul Sanatatii, relateaza Reuters.

- Curtea de Apel Cluj a anulat, pe 28 septembrie, in prima instanța, hotararile de Guvern care impun certificatul verde și continuarea starii de alerta. In motivarea hotararii Curții de Apel Cluj se aduc numeroase argumente legale și factuale in sprijinul ideii ca modul in care Guvernul a acționat…

- Curtea de Apel Cluj a admis, marti, o actiune formulata de doua persoane fizice care solicita anularea a trei hotarari ale Guvernului Romaniei. Doua dintre actele normative vizeaza prelungirea starii de alerta, iar a treia reglementeaza folosirea asa-numitului certificat verde pentru unele activitati.…

- Luni, autoritațile locale au decis prelungirea aplicarii restricțiilor în comuna Margau, rata de incidența fiind de peste 10 la mia de locuitori. Deși numarul cazurilor era în ușoara scadere, prin hotarârea Comitetului Județean pentru Situații…

- Autoritațile din Noua Zeelanda au anunțat ca in majoritatea regiunilor restrictiile vor fi relaxate, incepand de miercuri.Noua Zeelanda a fost plasata intr-un lockdown national foarte strict la doar cateva ore dupa ce un singur caz de COVID-19 a fost detectat in data de 18 august. Atunci, toate scolile…