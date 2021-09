Stiri pe aceeasi tema

- Directorul medical al Institutului Matei Balș din Capitala, doctorul Adrian Marinescu, a vorbit duminica despre sfarsitul pandemiei. Specialistul in boli infectioase spune ca iarna aceasta ar fi sfarsitul pandemiei COVID-19. Intrebat la postul de televiziune Antena3 cat va mai dura aceasta…

- Peste 4,5 milioane de decese asociate maladiei COVID-19 au fost inregistrate la nivel mondial de la inceputul pandemiei de coronavirus, potrivit unui bilant realizat de jurnalistii de la AFP pe baza informatiilor provenite din surse oficiale, luni, la ora 10:00 GMT. In total, 4.500.620 de…

- Astazi, 30 august 2021, situația epidemiologica la nivelul județului Buzau se prezinta astfel: Numar persoane confirmate pozitiv Covid-19 de la inceputul pandemiei: 12732Numar persoane vindecate Covid-19 de la inceputul pandemiei:12198Numarul total de decese Covid-19 de la inceputul pandemiei: 440Numar…

- In așteptarea Valului 4 al pandemiei de COVID-19, Direcția de Sanatate Publica Ialomița face verificari in toate cele 4 spitale din județ, pentru a identifica vulnerabilitațile pe care unitațile medicale le intampina. Marea problema a tuturor spitalelor ialomițene este lipsa de medici specialiști care…

- Astazi, 18 august 2021, situația epidemiologica la nivelul județului Buzau se prezinta astfel: Numar persoane confirmate pozitiv Covid-19 de la inceputul pandemiei: 12635Numar persoane vindecate Covid-19 de la inceputul pandemiei:12169Numarul total de decese Covid-19 de la inceputul pandemiei: 439Numar…

- Astazi, 03august 2021, situatia epidemiologica la nivelul judetului Buzau se prezinta astfel: Numar persoane confirmate pozitiv Covid-19 de la inceputul pandemiei: 12604 Numar persoane vindecate Covid-19 de la inceputul pandemiei: 12 1 52 Numarul total de decese Covid-19 de la inceputul pandemiei: 439…

- Franța a anunțat oficial intrarea in cel de al patrulea val al pandemiei de coronavirus. Anunțul a fost facut astazi chiar de premierul Jean Castex, care, dupa un nou Consiliu sanitar de aparare, a prezentat la televiziunea TF1 modul in care se va acționa impotriva pandemiei in lunile urmatoare. Se…

- Pe teritoriul Romaniei au fost confirmate, pana ieri, 18 iulie, 1.081.632 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus, dintre care 44 in ultimele 24 de ore.In jurul orei 13.00, Grupul de Comunicare Strategica va anunța bilanțul actualizat, cu noile cazuri de imbolnaviri, numarul de decese și…