- Ministrul propus al Transporturilor, Lucian Bode, i-a transmis lui Razvan Cuc, fost ministru al Transporturilor, in cadrul audierilor din cadrul comisiilor parlamentare de specialitate, ca prefera sa fie ministru in Guvernul condus de Ludovic Orban, decat sa fi fost, ”Doamne fereste”, condus de Viorica…

- Comisiile de specialitate reunite au dat aviz negativ ministrului propus pentru portofoliul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor, Lucian Bode. Membrii celor doua comisii de specialitate au respins noul mandat cu 25 de voturi impotriva si 20 de voturi pentru.AGERPRES/(AS - autor: Oana Tilica,…

- UPDATE, ora 11:08 – Ministrul desemnat pentru preluarea portofoliului Ministerului Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Virgil Popescu, a primit aviz pozitiv, marti, din partea comisiilor de specialitate reunite ale Parlamentului. Membrii comisiilor au avizat pozitiv noul mandat cu 23 de voturi…

- Primii patru ministri propusi in Guvernul Orban 2 au fost audiati, luni, in Parlament, dar numai unul dintre ei a primit aviz pozitiv din partea comisiilor reunite. Este vorba de Nicolae Ciuca, propus la Aparare, in timp ce Costel Alexe, Florin Citu si Marcel Vela au primit aviz negativ, anunța MEDIAFAX.Primii…

- Ministrii propusi pentru a face parte din Guvernul Orban II vor fi audiati luni, marti si miercuri in comisiile reunite de specialitate ale Parlamentului, scrie digi24.ro. Ministrul Apararii Nicolae Ciuca este primul membru al Cabinetului Orban II care a fost avizat pozitiv, luni, in comisiile reunite…

- Presedintele PNL, premierul Ludovic Orban, a declarat luni ca parlamentarii liberali vor da un vot favorabil ministrilor la audierile din comisiile de specialitate ale Parlamentului. "Audierile din comisii se refera la calitatea, valoarea, competenta, onestitatea ministrilor si este normal ca in comisiile…

