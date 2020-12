Stiri pe aceeasi tema

- Inclpatii Vintila Constantin si Predus Iancu Catalin au fost trimisi in judecata, sub control judiciar de catre procurorii DNA.In completarea comunicatului nr. 420 VIII 3 din 10 iulie 2020, procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie ndash; Serviciul teritorial Craiova au dispus trimiterea…

- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie – Serviciul teritorial Bacau au dispus trimiterea in judecata a mai multor lucratori silvici din cadrul Regiei Nationale a Padurilor Romsilva, de la Ocolul Silvic Comanesti in sarcina carora s-a retinut savarsirea infractiunii de luare de mita.…

- Mai multi angajati ai Romsilva din Bacau au fost trimisi in judecata de procurorii DNA pentru luare de mita, unii fiind plasati in arest la domiciliu, altii sub control judiciar, potrivit news.ro.Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie – Serviciul teritorial Bacau au dispus…

- Doua persoane fizice, la data faptelor administratorii unor firme, au fost trimiși in judecata de DNA Alba Iulia pentru frauda cu fonduri europene. Faptele au legatura cu o licitație de acum șase ani, pentru implementarea unui sistem de comerț electronic. Prejudiciul este de peste 500.000 lei. ”Procurorii…

- Directorul UNIFARM, Adrian Ionel Eugen, a fost trimis in judecata de procurorii DNA pentru mai multe infractiuni, intre care luare de mita si abuz in serviciu, dupa ce ar fi pretins 760.000 de euro de la un intermediar care reprezenta o firma, pentru atribuirea unui contract de achizitie de echipamente…

- Procurorul-sef al DNA, Crin Bologa, a declarat ca saptamana aceasta, odata cu finalizarea dosarului Unifarm, vor fi trimisi in judecata mai multi inculpati, scrie News.ro„Avem dosare cu demnitari in lucru, cu sute de mii de euro mita. Chiar saptamana aceasta vom finaliza unele dintre dosarele referitoare…

- Procurorii de la Direcția Naționala Anticorupție – Serviciul Teritorial Suceava au anunțat trimiterea in judecata a primarului și viceprimarului din comuna Rișca, intr-un dosar legat de subvenții pentru pașune de peste 1,1 milioane de lei, care ar fi fost incasate in baza unor documente ...

- Procurorii DNA arata ca in perioada decembrie 2009 ndash; octombrie 2010, in contextul derularii unui proiect finantat din fonduri nerambursabile "Hotel plutitor Bella Marina , ar fi fost folosite mai multe documente false. Prin aceste demersuri, conform DNA, ar fi fost obtinute pe nedrept fonduri nerambursabile…