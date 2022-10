Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul PSD Alfred Simonis a explicat, miercuri, la RFI, cearta cu liderul AUR George Simion, din comisia de munca de marti, cand se dezbateau majorarile salariale ale alesilor locali, el aratand ca nu este de acord ca ”daca-i raspunzi unui berbec asa cum trebuie, ii dai apa la moara”. Suntem oameni…

- Comedianul Ionuț Rusu a intrat in pielea jucatorului și antrenorului maghiar Emeric Jenei. Scena s-a transformat total și rasetele au acaparat intregul platou! Ce a urmat pe scena iUmor, in ediția speciala de iRoast, inaintea meciului Finlanda - Romania, in UEFA Nations League.

- Celebrul comediant i s-a destainuit lui Denise Rifai la ”40 de intrebari” despre tariful pe care il are la evenimente alaturi de colegul sau de trei decenii, spunand ca ”doar moartea ii poate desparți”. Constantin Romeo Toma Țociu, recunoscut pentru numele de scena Romica Țociu, a ajuns la 60 de ani…

- In urma cu cateva zile, Marius Csampar a ținut paginile ziarelor dupa ce s-a laudat ca a mers la mare, in Eforie, pe banii primariei. Barbatul, eliberat in 2022 dupa ce a ispașit doar 22 de ani din cei 99 la care a fost condamnat, este unul dintre cei mai temuți infractori din Romania. Totuși, puțini…

- In acest weekend, INNA a marcat un noua reușita semnificativa in cariera: artista a urcat pe scena de la Tomorrowland in fața unui public numeros, de peste 200 000 de oameni. Este primul artist roman care a cantat pe scena prestigiosului eveniment. INNA a participat la Tomorrowland la invitația lui…

- In acest weekend, INNA a marcat un noua reușita semnificativa in cariera: artista a urcat pe scena de la Tomorrowland in fața unui public numeros, de peste 200 000 de oameni. Este primul artist roman care a fost prezent pe scena prestigiosului eveniment. INNA a participat la Tomorrowland la invitația…

- PESTE 15.000 OAMENI DIN PESTE 20 DE ȚARI CONSTRUIESC LUMI DE POVESTE PENTRU UNUL DINTRE CELE MAI MARI FESTIVALURI DIN LUME UNTOLD ARE LOC INTRE 4-7 AUGUST, IN CLUJ-NAPOCA Organizatorii unuia dintre cele mai mari festivaluri din lume, UNTOLD, se pregatesc sa deschida porțile taramului magic joi, 4 august.…

- Comentariile recente ale premierului ungar in care acesta denunta lumea cu ''rasa mixta'' ca urmare a migratiei au atras critici din partea unui vicepresedinte al Comisiei Europene, transmite miercuri DPA, potrivit agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…