- Sambata, 22 august a intrat in vigoare Legea prin care incalcarea masurilor dispuse prin ordinul de protecție este pedepsita cu inchisoare de la șase luni la cinci ani. Pana acum, pedeapsa pentru aceasta infracțiune e de cel mult un an de inchisoare. Potrivit noilor prevederi din Legea nr. 183/2020…

- Casa fiului lui Niculae Badalau din Bolintin Vale a fost sparta. Persoane necunoscut au patruns in locuinta lui Gabi Badalau si au sustras 30.000 de euro si cateva ceasuri a caror valoare se ridica la 50.000 de euro. Locuinta fiului lui Niculae Badalau a fost calcata de hoti in noaptea de joi spre vineri,…

- Cunoscutul actor Costin Marculescu a fost gasit mort in casa, in seara de miercuri, in jurul orei 00.00, de o echipa de descarcerare. La sfarșitul lunii iunie, ar fi implinit 51 de ani.Actorul nu mai fusese vazut de cateva zile iar vecinii au alertat poliția in seara de miercuri. In plus, vecinii…