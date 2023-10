Stiri pe aceeasi tema

- O nava de razboi americana a interceptat și doborat trei rachete și „mai multe drone” in nordul Marii Roșii, a anunțat joi Pentagonul, informeaza Reuters. Pentagonul a precizat ca nava in cauza este USS Carney, un distrugator american clasa Arleigh-Burke care conține un sistem antiracheta Aegis, similar…

- Presedintele american Joe Biden se va deplasa miercuri in Israel pentru o vizita de solidaritate in urma atacului Hamas din 7 octombrie, a anuntat secretarul american de stat Antony Blinken, informeaza AFP.

- Președintele Joe Biden, care va avea o vizita oficiala in Israel, se va deplasa, de asemenea, la Amman, in Iordania, unde va avea o intrevedere cu regale Abdullah al II-lea, cu președintele egiptean Abdel Fattah al-Sissi și cu președintele Autoritații Naționale Palestiniene Mahmoud Abbas

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, sambata ca in jur de 800-900 de romani se afla in Israel, multi dintre acestia fiind turisti, si ca se cauta solutii pentru aducerea acestora in tara a celor care vor sa revina in tara rapid, lucru care va fi posibil in curand. Șeful statului a declarat ca din…

- A fost o sambata neagra pentru rugbyul și fotbalul romanesc. Ideea este ca ne cam incurca mingea la amandoua sporturile Ce este mai rau: sa te bata Irlanda cu 82-8 sau sa faci 1-1 cu Israel? Comparam mere cu pere? Posibil, deși la inceput a fost un singur joc. Asta pana cand un flacau mai temperamental…

- Comandantul Forțelor unite ale Ucrainei, Serghei Naev, a aratat un videoclip cu doborirea unei rachete rusești in regiunea Kiev. Aceasta a fost doborita cu ajutorul sistemului american de rachete antiaeriene "Stinger", relateaza Noi.md cu referire la haqqin.az. {{700064}}"M-am intilnit cu personalul…

- Coreea de Nord a tras doua rachete balistice in mare, in largul coastei sale estice, luni seara tarziu, la cateva ore dupa ce un submarin american cu propulsie nucleara a ajuns la o baza navala din Coreea de Sud, relateaza Reuters, conform news.ro.Anuntul a venit de la Ministerul Apararii din Seul,…

- Coreea de Nord a lansat „mai multe rachete de croaziera” in Marea Galbena, intre Peninsula Coreeana si China, a anuntat, sambata, Statul major interarme din Seul, relateaza AFP, citata de Agerpres.