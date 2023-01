Stiri pe aceeasi tema

Capacitatea de inmagazinare a gazelor naturale a ajuns la 98-99%, iar din depozite, pentru asigurarea necesarului de consum, ies aproximativ 15 milioane metri cubi, a afirmat luni directorul general al Depogaz, Vasile Carstea, la o dezbatere de specialitate.

Directorul general al Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, Cristian Pistol, a anuntat sambata ca pe intreaga autostrada Sebes-Turda se circula la regim de 4 benzi.

Pe canalele de telegram ucrainenii se lauda cu o alta mare isprava. Dupa ce au atacat acum doua saptamani marea baza militara rusa din Sevastopol, acum ei se lauda ca au atacat o alta mare baza rusa, dar din Estul Marii Negre, marele port și terminal petrolier - Novorossiysk. Ei susțin ca au desfașurat…

Fostul presedinte american Donald Trump a reluat criticile la adresa colegului republican Ron DeSantis, potential rival in cursa pentru desemnarea candidatului la presedintie in 2024, afirmand ca este un guvernator de nivel "mediu" si "lipsit de loialitate", informeaza Mediafax.

In Statele Unite, Alex Jones - adept al teoriei conspiratiilor - a fost somat sa achite inca 473 milioane de dolari, pentru ca a sustinut in mod fals ca atacul armat de la scoala primara din Sandy Hook a fost o farsa, anunța Rador.

Eforturile Rusiei de a repara Podul Crimeei continua, dar este puțin probabil ca acesta sa fie complet operațional cel puțin pana in septembrie 2023, potrivit Ministerului Apararii din Regatul Unit, noteaza kyivindependent.

Președintele rus Vladimir Putin a declarat ca loviturile de luni pe teritoriul ucrainean au fost in parte un raspuns la atacul asupra Flotei din Marea Neagra.

Directorul executiv al companiei Bulgargaz, Denita Zlateva, a declarat ca gazele s-ar putea ieftini cu circa 45% in luna noiembrie. Anuntul a fost facut in cadrul sedintei Comisiei de Reglementare in domeniul Energiei si Apei, la care a fost discutata noua oferta de pret a furnizorului national pentru…