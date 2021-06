Stiri pe aceeasi tema

- Mai mult de jumatate dintre profesori și personalul didactic din Romania s-au vaccinat, a declarat luni Sorin Cimpeanu, ministrul Educației, la Digi24. „Cred ca am trecut de 50%, dar nu am datele, nu are...

- Universitatea de Medicina și Farmacie „Gr. T. Popa” din Iași (UMF Iași) a decis, printr-o hotarare a Consiliului de Administrație din 28 aprilie, ca doar studenții vaccinați impotriva covid-19, cei care dețin un test PCR negativ efectuat cu cel mult 72 de ore inainte sau cei care prezinta o adeverința…

- Incidența in București ramane peste 1 la mie, potrivit ratei de infectare de vineri, situație in care elevii din Capitala de gimnaziu și liceu care nu sunt in clase terminale stau acasa și fac școala online și in saptamana 17-22 mai, informeaza HotNews.ro . Ministrul educației, Sorin Cimpeanu, a anunțat…

- Un irakian naturalizat in Romania si cinci ieseni au pus la cale o afacere cum nimeni nu se mai gandise pana la ei. Grupul a actionat timp de doar trei luni, in Iasi si Bucuresti, investigatorii intrand pe fir de la bun inceput si interceptandu-le convorbirile telefonice. Ancheta procurorilor a durat…