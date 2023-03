Stiri pe aceeasi tema

- Comisiile de cultura si de politica externa din Senat au acordat, miercuri, in unanimitate, aviz favorabil propunerii de revocare din functie a directorului ICR Londra, Catinca-Maria Nistor, scrie Agerpres.Presedintele ICR, Liviu Jicman, a anuntat, pe 9 martie, ca a cerut revocarea din functie a…

- Comisiile de cultura si de politica externa din Senat au avizat favorabil cererea de revocare a șefei ICR Londra, Catinca Maria Nistor. Decizia finala aparține Ministerului Culturii și Ministerului Afacerilor Externe. Cererea revocarea din functie a Catincai Nistor a fost avizata cu 19 voturi pentru…

- Monica Babuc, politiciana și istorica din Republica Moldova, va fi audiata in Comisiile de cultura si de politica externa din Senatul Romaniei pentru funcția de directoare a Institutului Cultural Roman din Chișinau, potrivit libertatea.ro. Oficial, propunerea a fost facuta de președintele ICR, Liviu…

- Comisiile juridice ale Camerei Deputatilor si Senatului au dat aviz favorabil, marti, cu majoritate de voturi, pentru candidatura la presedintia Autoritatii Electorale Permanente (AEP) a lui Cristian Preda, propus pentru aceasta functie de USR, conform Agerpres.Cristian Preda a fost audiat online…

- Președintele Institutului Cultural Roman, Liviu Jicman, a inițiat astazi revocarea din funcție a directorului ICR Londra, Catinca Maria Nistor, informeaza Rador.El a refuzat orice comentariu legat de motivele acestei masuri, afirmand ca vor fi oferite detalii dupa ce se va lua o decizie in Senat,…

- Turnul Eiffel din Paris a fost luminat in culorile albastru și galben, iar la Londra, oameni purtand pe umeri drapelul ucrainean au luat parte la o ceremonie comemorativa, in contextul in care lumea marcheaza un an de razboi intre Rusia si Ucraina, scrie Rador. Fii la curent cu cele mai noi…

- Șeful DNA, Crin Bologa, a primit inca o funcție de la CSM. Acesta a fost numit șef de Secție Judiciara a DNA, fix inainte ca mandatul sau la conducerea instituției sa expire. Bologa va prelua funcția dupa 20 februarie, atunci cand ii expira mandatul la șefia DNA. Fii la curent cu cele mai…

- In Marea Britanie, asistentele medicale vor continua astazi greva, dupa ce și ieri au protestat din cauza salariilor. Situația ramane tensionata, in condițiile in care guvernul de la Londra refuza sa discute majorarea salariilor cerute de sindicate, anunța Rador. Fii la curent cu cele mai…