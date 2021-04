Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile slovace au decis expulzarea a trei diplomați ruși, in semn de solidaritate cu Cehia, dupa scandalul diplomatic care a erupt saptamana trecuta și care a pus din nou pe poziții adversative Rusia și țari ale Uniunii Europene. Anunțul a fost facut de prim-ministrul guvernului Slovaciei, Eduard…

- Slovacia a decis joi sa expulzeze trei diplomati rusi, care au la dispozitie sapte zile pentru a parasi teritoriul tarii, a anuntat premierul slovac Eduard Heger, potrivit Reuters. Seful guvernului de la Bratislava a explicat ca Slovacia a luat aceasta masura in semn de solidaritate cu…

- Slovacia a decis joi sa expulzeze trei diplomati rusi, care au la dispozitie sapte zile pentru a parasi teritoriul tarii, a anuntat premierul slovac Eduard Heger, potrivit Reuters. Seful guvernului de la Bratislava a explicat ca Slovacia a luat aceasta masura in semn de solidaritate cu Republica…

- Republica Ceha a dispus joi ca Rusia sa-si reduca masiv numarul diplomatilor de la ambasada din Praga pentru a fi la nivelul numarului diplomatilor cehi de la Moscova, a anuntat joi noul ministru ceh de externe Jakub Kulhanek, potrivit Reuters. Rusia va avea la dispozitie perioada pana la finalul…

- Rusia a transmis joi ca va reactiona din nou la orice masuri suplimentare luate de Republica Ceha impotriva diplomatilor rusi, in contextul in care disputa legata de spionaj dintre cele doua tari risca sa escaladeze intr-o noua serie de expulzari, relateaza Reuters. Moscova a expulzat duminica…

- Republica Ceha a cerut miercuri ca Rusia sa permita revenirea a 20 de cehi membri ai personalului ambasadei la Moscova pana joi, in caz contrar riscand alte expulzari ale diplomatilor sai din Praga, a declarat miercuri ministrul de externe ceh Jakub Kulhanek, relateaza Reuters. Republica Ceha a anuntat…

- Republica Ceha le cere partenerilor sai din Uniunea Europeana si din NATO sa expulzeze diplomati rusi, pentru a sustine astfel Praga in confruntarea sa cu Moscova, a declarat marti ministrul ceh de externe Jan Hamacek, citat de AFP si Reuters, noteaza Agerpres. Hamacek a anuntat ca il va convoca…

- Slovacia - tara cu cea mai ridicata rata de mortalitate din cauza COVID-19 pe cap de locuitor in ultima saptamana in lume, conform site-ului Our World in Data - a primit luni primul lot de vaccin rusesc Sputnik V, dintr-un total de 2 milioane de doze comandate Rusiei, a declarat luni premierul slovac…