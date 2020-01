Stiri pe aceeasi tema

- Avocata familiei Melencu, Carmen Obirșanu, a declarat in cadrul emisiunii „Adriana Nedelea la FIX” ca Giorgiana Hosu, procurorul-șef interimar al DIICOT, trebuie sa obțina in cazul Caracal avizul procurorului general, care, potrivit procedurii, este șeful ierarhic superior.Carmen Obirșanu a declarat…

- Avocata familiei Melencu, Carmen Obarșanu, a consultat timp de cateva zile dosarul Luizei Melencu de la sediul DIICOT. In timpul cercetarii sale, avocata a descoperit cateva documente cu nereguli majore, printre care și certificatul de deces al Alexandrei Maceșanu, in care data presupusului deces…

- Carmen Obirșanu, avocata familiei Luizei Melencu, una dintre adolescentele despre care Gheorghe Dinca a spus ca le-a ucis, a declarat ca un lucru este cert in privința „monstrului din Caracal”.

- Avocatul familiei Melencu, Carmen Obarsanu, a declarat, marți, in cadrul emisiunii Adriana Nedelea LA FIX, ca nu va avea loc maine confruntarea dintre Gheorge Dinca, principalul suspect in cazul crimelor din Caracal, și Ștefan Risipițeanu, barbatul reținut pentru c-ar fi violat-o pe Luiza Melencu. "Am…

- Gheorghe Dinca a primit un mesaj, in mediul online, din partea unei femei care s-a recomandat a fi avocat. Femeia spune ca „va face lumina”, iar „Monstrul din Caracal” ar trebui sa ofere toate informațiile legate de rețeaua de trafic de carne vie din care a facut parte.

- Audierile lui Gheorghe Dinca s-au lasat cu scandal dupa ce inculpatul s-a enervat și ar fi vrut sa sara la bataie. Avocații familiei Melencu au spus ca vor face noi plangeri penale pentru ca așa ceva nu este posibil. Dinca a fost dus la noi audieri unde au participat și avocații familiei Melencu și…

- Avocata familiei Melencu, Carmen Obarșanu, a declarat ca se așteapta ca DIICOT sa rețina noi suspecți in cazul Caracal. Dupa ce acum doua zile Ștefan Risipițeanu a fost reținut sub acuzația de viol in cazul Luizei Melencu, acum, Obarșanu e convinsa ca acesta e doar inceputul."Aș vrea sa salut…

- Scandal uriaș in cazul Caracal! DIICOT a cerut printr-o adresa Baroului Timiș sancționarea avocatei familiei Melencu, Carmen Obarșanu. In replica, avocata se apara spunand ca toate acuzațiile aduse de procurori in adresa respectiva nu sunt adevarate.- in curs de actualizare