- Echipa locala de rugby CSM Bucovina Suceava revine in fața suporterilor pe terenul "Unirea", sambata, de la ora 11.00, intr-un meci contand pentru etapa a V-a a Ligii Naționale de Rugby, urmand a intalni CSU Alba Iulia. Meciul este foarte important pentru suceveni, fiind șansa unei ...

- Rugby LA SCOR… Cel de-al doilea meci din Liga Nationala de rugby disputat in fata propriilor suporteri s-a incheiat cu un esec usturator pentru RC Barlad, 7-52 (7-19) cu Politehnica Iasi. Barladul coboara pe ultimul loc in Grupa B, cu un singur punct in trei etape. RC Barlad este nerecunoscut in startul…

- CS Navodari a revenit cu picioarele pe pamant! Dupa doua victorii consecutive, care o propulsasera pe primul loc in clasament, echipa constanteana a suferit un esec sever, scor 3-97 (3-54), in fata Stelei Bucuresti, intr-o partida disputata pe stadionul „Flacara” din Navodari, contand pentru etapa a…

- Echipa CS Navodari a reusit o victorie spectaculoasa, scor 20-17, in partida cu Politehnica Iasi, disputata in deplasare, in cadrul etapei a doua a Ligii Nationale de Rugby, Grupa B, lasand gazdelor numai punctul bonus defensiv. Formatia constanteana, antrenata de Cristian Husea, Cornel Suciu si Virgil…

- FOTO: CSU Alba Iulia – “U” Cluj 0-88, in Liga Naționala de Rugby, Intr-un meci de gala, pe “Cetate” Intr-un meci de gala, pe “Cetate”, un colocviu studențesc, “U” Cluj a invins, scor 88-0 (38-0) pe CSU Alba Iulia, partida contand pentru etapa secunda a Ligii Naționale de Rugby. Echipat cu un tricou…

- In weekend se reiau meciurile etapei secunde a Ligii Naționale de Rugby. CSM Știința Baia Mare a stat, in prima etapa, iar acum va intalni SCM Timișoara. In aceasta etapa se vor mai intalni incepand cu ora 11.00 in grupa A CSU Alba Iulia – CS Universitatea Cluj, CSM Bucovina Suceava – Clubul Sportiv…

- 96:6! Da, ati citit bine, atat s-a terminat meciul de prima liga de rugby dintre Timisoara si Alba Iulia, dupa ce la pauza a fost 56-0. Asa se intampla cand Federatia a venit cu o idee „salvatoare” ca rugby-ul sa continue in Romania cu cateva echipe foarte bune si cu multe modeste. Revenind la jocul…