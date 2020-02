Din ce în ce mai puțini comercianți de flori și mărțișoare Pana luni, 17 februarie, municipalitatea a acordat 63 de avize pentru comercializarea de flori și 168 pentru vanzarea marțișoarelor. In aceeași perioada din 2019 au fost emise 300 de astfel de documente, fața de totalul din acest an, de doar 231. Cu toate acestea, in Podu Roș – parc Poșta, Piața Voievozilor și șos. Nicolina bl. 915, bl. 996 – rond CUG cererea a fost foarte mare, numarul suficient de comercianți determinand reprezentanții municipalitații sa nu mai emita aceste tipuri de avize in zonele respective. Ca și in ceilalți ani, cele mai multe solicitari au fost inregistrate pentru zonele… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol: 7est.ro

