Din 15 octombrie începe „Luna curăţeniei de toamnă" la Făgăraș "Luna curateniei de toamna incepe" la Fagaras, vineri 15 octombrie 2021. Astfel, fagarașenii pot scapa de resturile vegetale din curti si din gradini. Colectarea deșeurilor vegetale (frunze, resturi de flori si din gradina etc.) si a crengilor (din toaletarea arborilor si pomilor) care se produc pe perioada toamnei, incepe in data 15 octombrie și dureaza pana in 15 noiembrie. Locuitorii municipiului sunt rugați sa scoata resturile vegetale in fața blocurilor/caselor dupa programul stabilit. Serviciile de colectare sunt gratuite și se vor desfașura dupa urmatorul grafic: Luni – 18.10; 25.10; 01.11;

