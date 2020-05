DIICOT: Culturi de canabis, descoperite pe un teren agricol din Ilfov Doi traficanti de droguri au fost retinuti de procurorii DIICOT sub acuzatia ca au infiintat culturi succesive de canabis pe un teren agricol din comuna Ganeasa, judetul Ilfov. Potrivit unui comunicat al DIICOT, inculpatii V.M. si V.C.A. au fost retinuti pentru 24 de ore, pentru savarsirea infractiunii de trafic de droguri de risc, urmand a fi prezentati luni Tribunalului Bucuresti cu propunere de arestare preventiva pentru o perioada de 30 de zile. Procurorii sustin ca cei doi inculpati au infiintat si dezvoltat, pe un teren agricol pe care acestia il detineau pe raza comunei Ganeasa, judetul… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit unui comunicat al DIICOT, inculpatii V.M. si V.C.A. au fost retinuti pentru 24 de ore, pentru savarsirea infractiunii de trafic de droguri de risc, urmand a fi prezentati luni Tribunalului Bucuresti cu propunere de arestare preventiva pentru o perioada de 30 de zile.Procurorii…

- Doi traficanti de droguri au fost retinuti de procurorii DIICOT sub acuzatia ca au infiintat culturi succesive de canabis pe un teren agricol din comuna Ganeasa, judetul Ilfov, informeaza Agerpres.

- Doi barbati au fost retinuti de procurorii DIICOT Galati, ei fiind suspectati ca din toamna anului trecut si pana in prezent au vandut cannabis si ecstasy catre diversi consumatori din judet.

- Procurorii DIICOT au descoperit droguri intr-un autoturism care transporta colete din Italia (orasul Torino), cu destinatia Bacau, in acest caz fiind retinute patru persoane. Duminica, procurorii DIICOT - Serviciul Teritorial Bacau impreuna cu ofiterii de politie judiciara au efectuat,…

- Procurorii DIICOT - Structura Centrala au dispus reținerea pentru o perioada de 24 de ore a 25 de inculpați, pentru savarșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, furt calificat, complicitate la furt calificat și tentativa la furt calificat. In cauza s-a stabilit ca, in…

- O grupare specializata in trafic de droguri de risc și mare risc, care iși vindea marfa inclusiv in zona campusului universitar, a fost destructurata de procurorii DIICOT. O cantitate importanta de droguri a fost ridicata in urma perchezițiilor, iar cinci persoane au fost duse la audieri. Polițiștii…

- Procurorii DIICOT Constanta au dispus, sambata, retinerea pentru o perioada de 24 de ore a 15 inculpati pentru savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat, trafic de droguri de risc, efectuare, fara drept, de operatiuni cu produse stiind ca acestea sunt susceptibile…

- Procurorii DIICOT au cerut si obtinut arestarea preventiva a unui doljean acuzat de trafic de droguri de risc. Mandatul de arestare a fost emis marti, de judecatorii de la Tribunalul Dolj. Anchetatorii sustin ca barbatul a infiintat doua culturi in-door de canabis. Drogurile cultivate in ghiveci erau…