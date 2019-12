Stiri pe aceeasi tema

- Trei persoane acuzate ca organizau intr-o casa din Dambovița intalniri de consum de droguri de mare risc au fost reținute de procurorii DIICOT Brașov. Cele trei persoane reținute sunt cercetate intr-un dosar de trafic de droguri de mare risc, au anunțat procurorii brașoveni. Potrivit acestora, persoanele…

- Politistii si procurorii DIICOT din Dambovita au facut, marti, 36 de perchezitii domiciliare in judetul Dambovita si in municipiul Brasov, la persoane suspectate de trafic de droguri. Peste 70 de persoane ar urma sa fie audiate in acest caz.

- Zece persoane din judetul Prahova, suspectate de savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat, trafic de persoane si santaj, au fost retinute pentru 24 de ore de catre procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT)…

- La data de 23.10.2019 procurorii D.I.I.C.O.T. ndash; Serviciul Teritorial Timisoara au dispus masura retinerii pentru o perioada de 24 de ore a inculpatilor B. L. A., S. P., O. M., C. A. I., B. R., B. S. D., H. A. C., M. D. L., G. N, S. N., B. S. M. I., N. R. A., D. G. si A. S., pentru savarsirea infractiunilor…

- Procurorii DIICOT au descins miercuri dimineata la mai multe adrese pentru perchezitii intr-un dosar de trafic de droguri. Vizati de ancheta ar fi si „tovarasii” de petreceri ai lui Ionut Nasleu, director al societatii Piete SA si fost consilier personal al primarului Timisoarei, Nicolae Robu.

- Politistii Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate Gorj si procurorii DIICOT au efectuat trei perchezitii domiciliare si au pus in executare patru mandate de aducere, intr un dosar penal de trafic de minori, fiind retinute doua persoane. La data de 10 octombrie a.c., politistii Serviciului…