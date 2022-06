Stiri pe aceeasi tema

- Anamaria Prodan a caștigat procesul cu Dennis Man in prima instanța, la Tribunalul Ilfov. Judecatorii au decis ca fotbalistul trebuie sa-i achite impresarei suma de 350.000 de euro, insa decizia poate fi atacata in termen de 30 de zile.

- Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf au decis sa mearga pe drumuri separate, iar actuala partenera a antrenorului a dat-o in judecata pe femeia de afaceri, care nu iși dorește sa participe sub nicio forma la proces. Impresara a menționat ca nu ea i-a ales reputația sau fotografiile.

- Anamaria Prodan a dezvaluit in ultima sa apariție publica, in cadrul podcast-ului lui Damian Draghici, ca l-a iertat pe Laurențiu Reghecampf și ca n-ar exclude o impacare cu antrenorul Universitații Craiova.Procesul dintre Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf e departe de a se incheia, insa agentul…

- Sarah Dumitrescu, fata cea mica a Anamariei Prodan din mariajul cu Tibi Dumitrescu, s-a intalnit cu Laurențiu Reghecampf, cel care i-a fost tata vitreg ani de zile, la tribunal, zilele trecute. Acum, dupa revedere, aceasta a transmis un mesaj neașteptat despre antrenor. Laurențiu Reghecampf a declarat…

- La intalnirea cu Laurențiu Reghecampf, Anamaria Prodan și cei doi copii ai ei, Sarah și Bebeto, au venit imbracați in negru. Vedeta a adoptat aceasta ținuta, insa oare a vrut sa transmita un mesaj subliminal?

- Sarah și Bebeto au fost surpinși de faptul ca Reghe nu i-a salutat. Cei doi au plans și chiar au mers dupa tatal lor in speranța ca le va acorda totuși atenție, insa Reghe nu a schițat niciun gest, scrie realitateasportiva.net. Ba mai mult, Reghe a țipat in sala de judecata și a susținut ca nu are treaba…

- Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf urmeaza ca maine sa ajunga la tribunal, acolo unde va avea loc procesul de divorț. Dupa ce in luna februarie niciunul nu s-a prezentat, acum impresara vine cu toata familia.

- Anamaria Prodan s-a prezentat ieri, 1 aprilie, la Judecatoria Buftea. Impresara a dezvaluit pentru click.ro ca Laurențiu Reghecampf i-a deschis șapte procese, dar 3 dintre ele sunt anulate. Totodata, ea a marturisit și care e motivul pentru care a fost ieri la respectiva instituție. In luna octombrie…