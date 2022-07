Stiri pe aceeasi tema

- Judetul Dolj are promovabilitate de 77% la Evaluarea Nationala, cu 6% mai mult decat anul trecut, dupa cum spune presedintele comisiei judetene, Ona Zaharie, inspectorul scolar general adjunct. Opt scoli din Dolj au rata de promovare de 100%. Reprezentantii ISJ Dolj spun ca un astfel de procent revine…

- Timp de trei zile, Sala Sporturilor „Gheorghe Tadici” din Zalau a fost gazda fazei finale a Olimpiadei Nationale a Sportului Scolar la volei masculin, ciclul liceal. Cele mai bune opt echipe din tara s-au luptat pentru castigarea competitiei, la start fiind prezente: Liceul Pedagogic „Gheorghe Sincai”…

- Pe 20 mai, an de an, si Colegiul Național ”Elena Cuza” din Craiova este sarbatoare. In acest an se impliniesc 189 de ani de existenta. Cu acest prilej, elevii cu rezultate exceptionale au fost premiati. Din program nu au lipsit nici activitatile artistice. Colegiul National „Elena Cuza“ isi are inceputurile…

- Pe 10 mai s-a incheiat prima etapa de inscriere in clasa pregatitoare pentru anul scolar urmator. In Dolj, numarul solicitarilor a depasit numarul locurilor prevazute. S-au inregistrat astfel 4.712 fata de 4.616. Cele mai multe scoli care s-au confruntat cu un val de cereri mai mare decat numarul de…

- Inspectoratul Scolar Judetean Dolj a stabilit centrele pentru inscrierea dar si pentru derularea concursului national pentru ocuparea posturilor didactice. Inscrierile debuteaza luni, 9 mai, iar lista posturilor vacante si rezervate va fi actualizata vineri, 6 mai. Anul acesta sunt noi centre pentru…

- ISJ Dolj a anuntat, ieri, rezultatele in urma simularii examenelor nationale. La simularea evaluarii nationale procentul de promovare este de 68,30%, iar la simularea examenului de bacalaureat, procentul mediilor peste 6 este de 54,39%. In ceea ce priveste rezultatele pe unitati scolare, daca la gimnaziu…

- Ieri s-a dat startul inscrierilor in clasa pregatitoare pentru anul scolar 2022-2023. Multi parinti au depus cererile din prima zi, astfel ca o parte dintre scoli si-au ocupat chiar si jumatate din locuri pana la orele pranzului. Managerii spun ca in cazul in care vor fi mai multe cereri decat locuri,…

- Elevii de clasa a VIII-a incep simularea evaluarii nationale. Astazi se desfasoara proba scrisa la Limba si literatura romana. In Dolj sunt asteptati peste 4.000 de elevi pentru a fi evaluati. Potrivit inspectorului scolar general adjunct, Oana Zaharie, scolile care nu au suficient spatiu pentru a desfașura…