Medicii au ajuns la concluzia ca ideal in acest demers e sa ințelegem, mai intai, cum a fost ”conceput” sa funcționeze corpul uman . Oamenii din vechime (și cand spunem asta ne referim la cei care au populat planeta, de la inceputuri), luau ultima masa la inceputul serii, dupa o zi de munca, iar peste noapte nu umblau somnambulic spre frigider ca sa ”ronțaie” ceva. Ca atare, medicii recomanda postul intermitent. Adica in anumite intervale orare in care nu se consuma nimic. Dr. Mark P. Mattson, neurolog și om de știința la National Institute on Aging and Johns Hopkins University School of Medicine,…