- Argentinianul Diego Simeone a cucerit primul sau trofeu ca antrenor al lui Atletico pe Arena Naționala, Europa League, in 2012, dupa doar o jumatate de an pe banca madrilenilor. Și se intoarce acum pe un stadion gol, intr-un moment in care liderul LaLiga da semne de oboseala. Apararea sufera, atacul…

- Primaria Capitalei anunța ca meciul meciul din optimile Champions League dintre Atletico Madrid și Chelsea se va juca pe Arena Nationala din Bucuresti, in data de 23 februarie, de la ora 22:00. Meciul din manșa tur a optimilor Ligii Campionilor se va disputa fara spectatori.

- Cei doi pacienți sunt din București, nu au legatura intre ei și au declarat ca nu au calatorit deloc in afara țarii. Amandoi sunt izolați la domiciliu, sub stricta supraveghere a medicului de familie. Din fericire, starea lor este buna, potrivit medicilor. Temerea ramane gradul de contagiozitate care,…

- Ministerul Sanatații a anunțat, sambata seara, ca 9 din 10 persoane testate – contacți ai unuia dintre pacienții depistați in cursul zilei de vineri cu noua tulpina SARS-CoV-2, varianta B.1.1.7 cu originea in Marea Britanie, au fost depistate pozitiv la testul RT-PCR. Pacientul lucreaza la o școala…