Dicţionar de nume: Furdui Numele Furdui are o istorie complicata si foarte interesanta. Pentru a întelege mai lesne evolutia acestui nume de la origine si pâna la forma actuala, vom spune de la bun început ca el provine de la numele cetatii Turda (foto) din Ardeal, iar acesta a provenit dintr-un nume de persoana – Turda, care se întâlneste des în cronicile si documentele vechi prin anii 1202-1255: Turda episcopus descendit, în Bihor; Nicolaus Turda; Kadar de genere Turda; qui fuit Turda. Pentru explicarea numelui Turda s-au propus diferite etimologii.… Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

Sursa articol si foto: timpul.md

Stiri pe aceeasi tema

