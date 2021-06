Dicționar de nume: DAVID Numele David provine din prenumele David, care reproduce numele ebraic Dawidh, purtat de semilegendarul rege al Israelului, între anii 1012 si 972 î. Hr., considerat fondatorul unui regat unit si independent. David este considerat autorul cunoscutilor Psalmi ce alcatuiesc Psaltirea. Dupa ipotezele lingvistilor, numele ebraic Dawidh ar avea un dublu înteles. Primul înteles ar fi &"dragalas, iubit&", &"cel iubit de parinti&", &"cel iubit de Dumnezeu&". Cel de-al doilea sens ar fi &"conducator&", deoarece se presupune ca numele ar fi fost, initial, un supranume… Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

Sursa articol: timpul.md

Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii rutieri au organizat, in cursul zilei de ieri, 30 mai a.c., o acțiune pe DN 2-E 85 la care au fost angrenați si polițiștii rutieri din judetul Neamt. La data de 30 mai a.c., in intervalul orar 08:00-20:00, polițiștii Serviciului Rutier din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bacau…

- In urma ploilor torențiale pompierii suceveni acționeaza in momentul de fața, cu autocamioane și motopompe pentru evacuarea apei dintr-o curte, in orașul Frasin, și o alta curte, in localiatea Molid. De asemenea, a fost decolmatat podețul afectat in fiecare an de ploi, in zona Valea Seaca, din municipiul…

- In saptamana 17 – 23 mai, 31,8% din totalul cazurilor de COVID s-au inregistrat in București, Cluj, Prahova, Bihor și Alba, anunța Institutul Național de Sanatate Publica. Potrivit raportului saptamanal de supraveghere, in saptamana 17 – 23 mai 2021, 31.8% din totalul cazurilor s-au inregistrat…

- Un incendiu a izbucnit marți la cabana Dochia de pe masivul Ceahlau. La fața locului se deplaseaza pompieri, salvamontiști, polițiști și jandarmi. ISU Neamț anunța ca prin apel la 112, pompierii au fost inștiințați despre producerea unui incendiu la cabana Dochia, de pe masivul Ceahlau, potrivit…

- Localitați din județele Bacau, Galați, Neamț, Vrancea și Vaslui se afla sub atenționare cod galben de vant puternic, azi, 24 mai, de la ora 12:00 și pana la ora 17:00, a anunțat Administratia Nationala de Meteorologie (ANM). Potrivit ANM, se vor semnala intensificari locale ale vantului, cu viteze de…

- ■ incepind din 4 iunie se va declansa actiunea Mediul ne priveste Conducerea Primariei Roman, impreuna cu Biroul de Mediu din institutie, a gindit un proiect ce-i va implica si pe cetatenii urbei. „Am pregatit in acest sens printr-o campanie intitulata generic Mediul ne priveste, care va capata contur…

- ■ la Roman, intr-o coliziune au fost implicate doua autoturisme si un autobuz ■ au fost doar pagube materiale ■ in alt caz, o septuagenara a fost acrosata pe trecerea de pietoni ■ Un accident cu victima a avut loc pe 18 mai 2021, in jurul orei 9:00, cind politistii din cadrul Biroului Rutier Piatra…

- UPDATE – ANM a emis noi atenționari de vreme severa. Fenomene avertizate: intensificari de scurta durata ale vantului ce vor lua și aspect de vijelie, frecvente descarcari electrice, averse ce vor cumula 20 l/mp și grindina de dimensiuni mici Zone vizate: – Județul Iasi: Targu Frumos, Belcești, Podu…