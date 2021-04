Stiri pe aceeasi tema

- Liderii AUR George Simion și fosta lor colega de partid Diana Șoșoaca au fost amendați, fiecare, cu cate 15.000 de lei in urma protestului anti-restricții de luni, 29 martie, din Capitala, potrivit unor surse citate, miercuri seara, de Realitatea PLUS. Aceștia au fost amendați pentru ca au organizat…

- Puțini oameni au participat la protestele organizate miercuri in mai multe orașe din țara. Cei mai mulți protestatari s-au strans la București, Arad și la Braila, in timp ce la Timișoara nu a venit nimeni. In ziua a patra a protestelor a fost cea mai mica participare de la declanșarea mișcarilor…

- Senatoarea Diana Șoșoaca, liderul AUR George Simion, dar și Claudiu Tarziu vor primi amenzi a cate 15.000 lei fiecare, dupa protestul care a avut loc in ziua de luni, in București, anunța surse Digi 24. Ce amenzi au primit Diana Șoșoaca și George Simion dupa proteste Alaturi de ei, inca alte cinci persoane…

- Reprezentanții AUR, parlamentarii George Simion, Claudiu Tarziu, dar și senatoarea independenta Diana Șoșoaca, au fost amendați cu cate 15.000 de lei, pentru organizarea protestelor violente care au avut loc luni seara in București, au declarat surse din Jandarmerie pentru G4Media. Mii de oameni au…

- Diana Șoșoaca, George Simion și Claudiu Tarziu vor fi amendați cu cate 15.000 de lei fiecare, dupa protestul care a avut loc luni in București, spun surse Digi24. Alaturi de aceștia, inca 5 persoane care au fost implicate in manifestația din Capitala vor fi amendate cu cate 15.000 de lei.

- Mai multe sute de persoane au plecat in mars spre Piata Victoriei din Capitala, dupa ce initial s-au adunat in Piata Universitatii pentru a protesta impotriva masurilor impuse de autoritati in contextul pandemiei de COVID-19. Acolo au facut joncțiunea cu cei care au ramas sa manifesteze in fața Guvernului,…

- Capitala a fost din nou scena protestelor organizate impotriva restricțiilor anti Covid. Zeci de persoane au manifestat sambata in mai multe zone din București. Aproximativ 1.000 de oameni s-au adunat sambata atat in Piața Victoriei, cat și la Universitate, pentru a protesta impotriva masurilor de combatere…

- Organizatorii manifestatiilor din Piata Victoriei si Piata Universitatii vor fi sanctionati contraventional pentru ca nu au luat masuri astfel incat sa nu fie depasit numarul maxim de 100 de participanti, informeaza Directia Generala de Jandarmi a Municipiului Bucuresti."Organizatorii activitatii vor…