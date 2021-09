Dezvoltatorul Prime Kapital începe lucrările la Silk District (P) Investitorul, dezvoltatorul si operatorul imobiliar Prime Kapital anunta inceperea lucrarilor de constructie la Silk District. Prime Kapital anunta obtinerea autorizatiei de construire pentru prima faza a proiectului Silk District din Iasi, complex intins pe o suprafata de circa 10 hectare, avand functionalitati multiple - cladiri de apartamente, spatii de birouri moderne si zone special amenajate pentru petrecerea timpului liber. Lucrarile de demolare ale platformei industriale au fost demarate in luna august 2021, iar constructia primelor 4 cladiri este programata sa inceapa in aceasta luna,… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In cursul dimineții de astazi, 14 august 2021, au mai fost confirmate inca 5 decese, cauzate de COVID-19, astfel incat numarul total al acestora a ajuns 34.342. In intervalul 13.08.2021 (10:00) – 14.08.2021 (10:00) au fost raportate de catre INSP 5 decese (2 barbați și 3 femei), ale unor pacienți infectați…

- In saptamana 19 25 iulie 2021, 51.9 din totalul cazurilor s au inregistrat in Bucuresti, Ilfov, Iasi, Cluj si Timis.Raport INSP saptamana 19 25 iulie: toate decesele cauzate de COVID 19 au fost la persoane nevaccinate In saptamana 19 25 iulie 2021, 51.9 din totalul cazurilor s au inregistrat in Bucuresti,…

- Secretarul de stat Raed Arafat a declarat, miercuri, ca se vor aplica amenzi in cazul discotecilor, barurilor si cluburilor care sunt rezervate de acum doar persoanelor vaccinate anti-COVID daca nu verifica dovada imunizarii. „In primul rand, organizatorul sa inteleaga foarte clar: el sau cine organizeaza…

- In cursul dimineții de astazi, 22 iulie 2021, au mai fost confirmate inca 4 deces, cauzat de COVID-19, astfel incat numarul total al acestora a ajuns 34.264. In intervalul 21.07.2021 (10:00) – 22.07.2021 (10:00) a fost raportat de catre INSP 4 decese (3 barbați și 1 femeie), al unor pacienți infectați…

- Inspectorii de munca din Cluj au facut verificari a modului de aplicare a prevederilor legale privind munca la domiciliu, telemunca, decalarea programului de lucru, securitatea și sanatatea la locul de munca, in vederea reducerii riscului de contaminare cu COVID 19.Principalele obiectiveIdentificarea…

- 44,2% din totalul cazurilor de COVID-19 confirmate in intervalul 12-18 iulie au fost inregistrate in Bucuresti, Cluj, Iasi, Ilfov si Constanta, informeaza, miercuri, Institutul National de Sanatate Publica (INSP)

- Premierul Florin Cițu a declarat, marți, la Parlament, ca Guvernul are in vedere relaxari de la 1 august iar ca singura pregatire pentru un posibil val 4 de infectari cu coronavirus este vaccinarea. Acesta a precizat ca specialiștii analizeaza posibilitatea administrarii celei de-a treia doze de vaccin…

- Ingrijorator, Institutul Național de Sanatate Publica anunța transmitere comunitara susținuta in județul Argeș a variantei Delta COVID-19 și dupa cum știm, saptamana trecuta, mai exact pe data de 24 iunie The post INGRIJORATOR! Institutul Național de Sanatate Publica anunța transmitere comunitara susținuta…