Secretarul de stat american Mike Pompeo, care afiseaza o loialitate mai presus de orice indoiala fata de presedintele Donald Trump, s-a exprimat nu doar o data critic pe la spate, mergand pana acolo incat l-a acuzat pe acesta ca nu spune "decat tampenii", scrie fostul consilier prezidential John Bolton in cartea sa, conform unor fragmente aparute miercuri in presa din Statele Unite, informeaza joi AFP. Un episod sugestiv, mentionat in cartea exploziva "The Room Where It Happened, A White House Memoir" prevazuta sa apara pe piata pe 23 iunie, a avut loc in cadrul primului summit al liderului american…