Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Turceni asigura masti pentru angajatii mai multor institutii din oras si va monta dispozitive cu dezinfectant in scarile blocurilor si la intrarile in institutiile publice, a anuntat, marti, edilul Cristina Cilibiu, potrivit Agerpres.Citește și: Iohannis: A fost nevoie de o masura…

- Recipiente cu soluții dezinfectante vor fi montate la toate intrarile blocurilor de locuințe din Mioveni. Pana la finalul acestei saptamani, Primaria Mioveni va pune in aplicare prevederile articolului 6, din Ordonanța Militara nr. 4/2020, privind masurile de prevenire a raspandirii COVID-19. ”In aceasta…

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a anuntat, duminica seara, ca incepand de marti, 31 martie, autoritatile administratiei publice locale vor monta in blocuri dispozitive cu solutii dezinfectante si vor efectua dezinfectii pe casa scarilor, in lifturi si in alte spatii comune. „Pentru a proteja…

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, a anunțat duminica seara ca prin ordonanța militara 4, autoritațile administrației publice locale sunt obligate sa asigure montarea de dispozitive cu soluții dezinfectante la toate intrarile în blocuri. Mai mult, pe scara blocurilor și în lifturi trebuie…

- Ministrul Afacerilor Interne, Ion Marcel Vela și secretarii de stat Bogdan Despescu și Raed Arafat, susțin o declarație de presa, la sediul Ministerului Afacerilor Interne referitoare la Ordonanța militara nr. 4. Declarațiile au loc in contextul in... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Prin decizie a Comitetului pentru Situații de Urgența Cugir, in oraș sunt dezinfectate și scarile de blocurilor in care sunt persoane in izolare la domiciliu, dar și spațiul piețelor. De asemenea, vor continua acțiunile de dezinfectare la nivelul orașului, realizate cu soluții pe baza de clor, pe strazi…

- Trei angajati ai Directiei generale locativ-comunale si amenajare au avut nevoie de ingrijiri medicale, dupa ce s-au intoxicat cu solutie pe baza de clor, in timp ce salubrizau scarile blocurilor din Capitala.

- Primariile trebuie sa ajute batranii singuri astfel incat sa nu mai iasa din case Primariile sunt obligate sa identifice pensionarii singuri, cu varsta peste 65 de ani si sa le asigure tot ce au nevoie, a anuntat ministrul de Interne Marcel Vela in seara asta. Masura este inclusa astfel incat batranii…