Dezastrul demografic din România. În Regiunea Sud e mai rău ca după al doilea Război Mondial Romania ultimelor trei decenii s-a confruntat cu un imens dezastru demografic, deși nu a trecut printr-un razboi sau un șir de cataclisme naturale. In Regiunea Sud – Muntenia, in jumatate dintre județe este la fel sau chiar mai rau ca dupa al doilea Razboi Mondial, din perspectiva populației. Aflandu-se integral in Muntenia, zona se intinde pe 34.489 km² și este alcatuita din județele Argeș, Calarași, Dambovița, Giurgiu, Ialomița, Prahova și Teleorman. Ca dinamica a populației, cel mai prost stau Teleorman și Giurgiu: Teleorman are in prezent cu 154.000 de locuitori mai puțin ca la recensamantul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

