Dezastru în Ucraina! Centrala Hidroelectrică Kahovka este „complet distrusă” Centrala Hidroelectrica a Barajului Kahovka a fost ”complet distrusa”, anunta marti directorul operatorului ucrainean Ukrhydroenergo, Igor Sirota, la cateva ore dupa distrugerea partiala a acestui baraj, situat pe Nipru, pe care Kievul o imputa Moscovei, acuzatii pe care Rusia le respinge, relateaza AFP. „Centrala nu poate fi restaurata. Ea este complet distrusa. Structura hidraulica este pe cale sa fie luta” de apa, declara la televiziunea ucraineana Sirota. In total 24 de localitati au fost inundate, a anuntat ministrul ucrainean de Interne Igor Klimenko. Aproximativ 1.000 de persoane au fost… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

