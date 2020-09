Dezastru în Capitală! Spitalele nu mai pot primi pacienți Spitalele din Capitala nu mai au nici un loc pentru pacienții cu Covid 19, avand in vedere creșterea alarmanta din ultimele zile. Informația vine de la șeful Centrului de Comanda, Raed Arafat, care spune ca noile cazuri grave sau medii sunt transferate in județele din vecinatatea Bucureștiului: Calarași, Argeș sau Giurgiu. In ultimele 24 de ore, 1.629 de romani au aflat ca au COVID 19, iar 508 sunt in secțiile de terapie intensiva. In Capitala, situatia este critica. Noile cazuri confirmate care au nevoie de spitalizare se lovesc de o realitate pe care specialistii o anticipau. Nu mai sunt paturi… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

