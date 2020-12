Detalii noi despre accidentul de la Heciul Nou soldat cu moartea unei femei Tinarul de 26 de ani, care, potrivit poliției, ar fi provocat un accident rutier soldat cu decesul unei persoane și care a fugit de la fața locului, nu iși recunoaște vina, povestind un alt scenariu. Baiatul a declarat pentru NordNews.md ca la volan se afla defapt femeia de 35 de ani, care a decedat in urma impactului. {{487278}}”Ne-am pornit cu mașina la Alexandreni sa cumparam benzina, am Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

