Despre actorul american Eli Herchel Wallach

Cu certitudine, destui dintre cititori nu cunosc sau cunosc mult prea putine lucruri despre actorul american Eli Herschel Wallach. Nascut la 07.12.1915 din emigrantii de rit mozaic Abraham si Berta (Schorr) Wallach, originari din localitatea poloneza Przemysl (care este situata aproape de granita cu Ucraina). Erau singurii evrei dintr-o vecinatate predominant italo-americana din Brooklin. A absolvit Universitatea Texas in 1936 cu studii de istorie. Apoi obtine un master in arta (pedagogia artei) de la Colegiul Orasului New York. Apoi a studiat actoria, dar in 1940 a fost inrolat in armata ca sergent…