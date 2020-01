Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din Bumbești-Jiu a fost gasit mort in casa, luni, dupa ce o vecina a sesizat Poliția. Femeia a dat alarma, pentru ca nu l-a mai vazut și nici nu a raspuns atunci cand a batut la ușa acestuia. Deocamdata nu se stie ce i-a provocat decesul, iar politistii au declansat o ancheta. Trupul…

- Mai multe echipaje de polițiști și specialiști de la Inspectoratul de Situații de Urgența Crișana s-au aflat sambata, 4 ianuarie, la domiciliul unui barbat. Oamenii legii au fost chemați chiar de soția acestuia. Ce au descoperit in casa oradeanului? Descoperire uluitoare in casa unui barbat din Oradea…

- De Revelion, Dana Rogoz va petrece alaturi de soțul Radu Dragomir și de fiul Vlad, in Sri Lanka, țara insulara din sudul Asiei. Cei trei au plecat deja in vacanța. Pe drum insa, aceștia au intampinat o problema, despre care a povestit pe Instagram.„Suntem in Doha, in aeroport, și avem urmatoarea situație,pe…

- Descoperire macabra, la Anenii Noi. Cadavrul unui barbat de 64 de ani a fost depistat pe malul râului Nistru, în satul Telița. Trupul neînsuflețit al victimei a fost observat de un trecator care a alertat imediat poliția. Ofițerul de presa al IGP, Mariana Bețivu a declarat…

- Numarul salariatilor cetateni straini non-UE inregistrati cu contracte individuale de munca active era, la inceputul lunii noiembrie, de 29.681, conform datelor furnizate de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale la solicitarea AGERPRES.Cei mai multi salariati straini non-UE se regaseau…

- Bunuri de contrabanda au fost confiscate de vamesi in mai multe puncte de trecere a frontierei de stat.In primul caz, la intrare in țara, prin postul vamal Costești, intr-un microbuz cu cinci pasageri la bord, a fost depistat un lot de haine și incalțaminte.