Se schimba programul școlar? Copiii vor avea mai multe ore. Ministrul Educației a spus-o clar

Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a anunțat vineri ca vrea sa creasca numarul orelor de educație fizica și sport in școlile…

De ultima ora! Alerta de furtuna . Grindina, vijelie și descarcari electrice. Vezi zonele vizate

INFORMARE METEOROLOGICA Interval de valabilitate: 05 august, ora 12:00 – 07 august, ora 10:00 Fenomene vizate: instabilitate…

Azi, 03 august, polițiștii din Baia Mare, au fost sesizați prin S.N.U.A.U. 112, cu privire la faptul ca in albia barajului Firiza se afla o persoana decedata.

In urma deplasarii la fața locului, polițiștii au localizat…

Ce inseamna daca te mananca palma stanga sau dreapta. Explicatia reala nu are nimic de-a face cu primitul sau datul banilor

Tuturor ne este cunoscuta superstiția potrivit careia daca te mananca una dintre palme, fie…

Avertisment de la hidrologi. COD PORTOCALIU de inundatii pe mai multe rauri din Maramures. Vezi raurile vizate

FENOMENELE VIZATE: Oferta de nerefuzat la President Hotel & Resort**** din Baile Felix Oferta de nerefuzat: Hotel…

Este perioada verii și, mai ales, perioada in care romanii mananca capșuni. Majoritatea, din pacate, sunt de import, producția romaneasca de capșuni fiind undeva la coada. Cu toate ca le vedem coapte și frumoase, capșunile de import ascund mari probleme. Un sondaj facut de cei de la Antena 3 a scos…

Telefonul mobil a devenit indispensabil in zilele noastre. Fie ca il folosim doar pentru a comunica cu ceilalți sau il folosim pentru poze sau aplicații, acesta este nelipsit din buzunarul nostru. Cu toate astea, exista și momente nefericite in care fie pierdem telefonul, fie ne este furat sau a aparut…

Descoperire șocanta: Politista de la DGA gasita moarta in fata blocului in care locuia

O polițista de la Directia Generala Anticoruptie a fost gasita moarta in fata blocului in care locuia. Anchetatorii au deschis o…