Descoperire extraordinară a telescopului spațial James Webb. Imaginea rară, surprinsă în Univers. FOTO Telescopul spațial James Webb a observat o priveliște rara și tumultuoasa la 15.000 de ani-lumina distanța de Pamant. Observatorul spațial a capturat o imagine sclipitoare a unei stele Wolf-Rayet numita WR 124 din constelația Sagittarius. Stelele Wolf-Rayet sunt unele dintre cele mai luminoase și masive stele din univers. Noua imagine publicata de NASA Unele stele devin pentru scurt timp Wolf-Rayet inainte de a exploda intr-o supernova, așa ca este rar ca astronomii sa le observe. Stelele mari și luminoase iși consuma combustibilul, cum ar fi hidrogenul, in cateva sute de mii de ani – ceea ce… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Telescopul spațial James Webb a observat o priveliște rara la 15.000 de ani-lumina distanța de Pamant. Steaua se afla pe punctul de a exploda. Este una dintre cele mai luminoase și masive stele din intreg Universul. Cum arata imaginile capturate de Observatorul spațial.

- Fostul campion mondial de Formula 1 Jenson Button va participa la trei curse NASCAR Cup Series in acest an, incepand cu Circuit of the Americas, au anuntat organizatorii, potrivit Reuters.Button, care a castigat titlul mondial in F1 in 2009, cand concura pentru Brawn GP, va debuta in Cup Series la…

- Un avion al companiei Lufthansa, care zbura din Texas catre Germania, a fost redirecționat miercuri seara, 1 martie, catre un aeroport din statul american Virginia din cauza unor turbulențe puternice care au provocat haos la bord. Avionul a pierdut altitudine, iar 7 pasageri au fost duși la spital cu…

- Aceste galaxii se afla in epocile indepartate ale Universului și par sa se fi format intr-un ritm mult mai rapid decat cel estimat de astronomi, potrivit unui studiu publicat miercuri in revista Nature, relateaza AFP si Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Planeta ascunsa la marginea sistemului nostru solar ar putea fi mai mare de cel puțin cinci sau zece ori mai mare decat Pamantul, potrivit cercetatorilor. Daca ipoteza avansata de aceștia se va dovedi adevarata, „Planeta nr. 9” sau „Planeta X”, cum a fost denumita, ar fi prima planeta uriașa descoperita…

- LHS 475 b este numele unei exoplanete, adica o planeta care orbiteaza o stea alta decat Soarele nostru, cu un diametru aproape identic cu cel al Pamantului, prima exoplaneta descoperita de telescopul spațial James Webb. Aceasta se afla la 41 de ani-lumina distanța de Pamant, in constelația Octantul…

- Una dintre aplicații ar permite refacerea vederii Elon Musk a declarat nu cu mult timp in urma ca un dispozitiv wireless dezvoltat de compania sa de cipuri pentru creier, Neuralink, ar trebui sa inceapa testele clinice pe oameni in sase luni, iar una dintre primele sale aplicatii vizate este refacerea…