Stiri pe aceeasi tema

- Parcul și conacul sint situate la distante egale de cele trei sate ale comunei Hincauti ‒ Cliscauti, Poiana, Hincauti, la 18 km de orașul Edinet si la 224 km departare de Chisinau. Dupa cum scrie portalul moldovenii.md, сonacul a fost fondat in secolul al XIX-lea si a aparținut stolnicului Gheorghe…

- [caption id="attachment_25513" align="alignleft" width="352"] In fotografie: Bicicletele de la Grozești. Fotografie simbol[/caption] ”Armata Salvarii” din Ungheni este organizatorul și sponsorul unui velotur de ciclism. Startul turului a fost dat in dimineața zilei de azi, 3 august, in care o echipa…

- La nordul raionului Dondușeni, in valea riului Cubolta, se intinde un sat vechi moldovenesc ‒ Plop. Acesta este situat pe un deal, iar in partea lui de jos, la marginea satului, curge riul Cubolta, care izvoraste in raionul Ocnița, in apropiere de satul Lipnic. Satul nu este foarte mare, are aproximativ…

- Cetatea Sorocii ‒ una dintre cetatile cheie ale sistemului defensiv al Moldovei. Dupa cum scrie portalul moldovenii.md, este astazi unicul monument medieval din Moldova, care s-a pastrat așa cum l-au conceput meșterii, in baza calculelor legii supreme a armoniei „sectiunea de aur", raminind a fi unica…

- CHIȘINAU, 27 iun – Sputnik. Pentru sambata, 27 iunie, sunt prognozate maxime de pana la 30 de grade Celsius in nord și de pana la 32 de grade in sud. Nu sunt așteptate precipitații. Vantul va sufla din sud-est, cu o viteza de 1-6 metri pe secunda. Presiunea atmosferica va fi normala sambata…

- Reciful de toltre Stinca Mare este cea mai sudica dintre acelea, care se afla in Moldova si se intinde din coltul de nord-est al tarii spre sud-vest pina la coasta Prutului. Dupa cum scrie portalul moldovenii.md, anume in regiunile din preajma Prutului in raioane precum Briceni, Riscani, Edinet si Glodeni…

- In noaptea ce a trecut, a fost oprita furnizarea apei potabile consumatorilor. Motivul – turbiditatea extrem de mare -1500 mg/1 litru, de 1000 de ori mai mare decat norma. Nivelul apei raului Prut s-a ridicat, in noaptea trecuta, cu 2 metri, cauza fiind ploile abundente, mai ales in nordul Republicii…