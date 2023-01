Stiri pe aceeasi tema

- Germania va trimite Ucrainei cel puțin o companie de Leopard 2A6,. potrivit publicației germane Der Spiegel. Cancelarul german Olaf Scholz ar fi decis sa trimita tancuri Leopard 2 in Ucraina și sa permita altor țari, precum Polonia, sa faca același lucru. Alți aliați, printre care și cei din Scandinavia,…

- Guvernul Germaniei a decis trimiterea unui numar mic de tancuri in Ucraina si va autoriza livrarea de vehicule blindate de fabricatie germana de catre natiuni aliate, in cadrul acordului cu Statele Unite, afirma oficiali politici de la Berlin, sub protectia anonimatului. Conform unor oficiali germani…

- Cancelarul german Olaf Scholz a decis sa trimita Ucrainei tancuri Leopard 2 si sa permita altor tari, cum ar fi Polonia, reexportul catre Kiev al acestor blindate produse in Germania, a anuntat revista Der Spiegel, preluata de Reuters. Un purtator de cuvant al guvernului de la Berlin a refuzat sa comenteze…

- In cadrul dezbaterii privind livrarile de tancuri catre Ucraina, un reprezentant al industriei de armament din Germania a solicitat Guvernului de la Berlin sa elaboreze acorduri-cadru pe termen lung privind livrarile de arme. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…